Durch die Explosion wurden auch angrenzende Einfamilienhäuser teilweise schwer beschädigt <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/93-jaehriger-sprengte-in-wien-haus-in-die-luft-neun-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(wie im Video zu sehen<\/a>). Neun Personen wurden verletzt, drei Menschen - darunter der Verdächtige - mussten hospitalisiert werden<BR \/><BR \/>Der gerichtsanhängige Streit werde in die Ermittlungen miteinbezogen und entsprechend auch das familiäre Umfeld des Tatverdächtigen befragt. Die Brandermittlerinnen und -ermittler des Landeskriminalamtes Wien führen umfangreiche Ermittlungen in dem Fall. Der 93-Jährige befinde sich im künstlichen Tiefschlaf und sei nach wie vor nicht vernehmungsfähig, teilte der Sprecher der APA mit.