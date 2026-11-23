Möglicherweise sei in der Wohnung Gas ausgetreten, hieß es von der Polizei. Es werde aktuell ermittelt, ob ein technischer Defekt die Ursache sei oder eine Straftat zugrunde liege. Erste Helfer konnten die Wohnung demnach wegen der möglichen Gasbelastung nicht betreten und riefen die Feuerwehr.<BR \/><BR \/>Ein Polizeibeamter und eine Zeugin wurden durch Gas leicht verletzt. Sie seien im Krankenhaus versorgt worden. Beamte des Kriminaldauerdienstes mit Schutzausstattung hätten die Wohnung schließlich betreten und dort dann die fünf Toten gefunden.<BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen sollen die Kinder der Familie Montagfrüh nicht zum Unterricht erschienen sein. Als bei der Wohnung gegen 11.30 Uhr niemand öffnete, wurde die Polizei hinzugerufen. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden betreut.