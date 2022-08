Gasrechnung: Warum das dicke Ende für viele erst noch kommt Gasrechnung: Warum das dicke Ende für viele erst noch kommt

Die steigenden Preise für so ziemlich alles reißen in den Geldbeuteln der Südtiroler große Löcher. Für viele heißt es bereits jetzt, den Gürtel enger schnallen. Dabei, so befürchtet Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale (VZS), kommt auf viele das dicke Ende erst noch zu.