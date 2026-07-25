Noch bis zum 3. August sind verschiedene Gastgeberinnen und Gastgeber aus allen Teilen Südtirols auf ausgewählten Bushaltestellen im ganzen Land zu sehen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen hinter den Betrieben und ihre Rolle für das soziale Leben in den Gemeinden. „Unsere Gastbetriebe sind weit mehr als reine Dienstleister. <BR \/><BR \/>Sie übernehmen eine wichtige Nahversorgungsfunktion und sind vor allem Orte, an denen Menschen zusammenkommen, miteinander ins Gespräch kommen und Gemeinschaft erleben“, erklärt HGV-Präsident Klaus Berger. Mit der Kampagne wolle man die Bedeutung dieser Orte sichtbar machen und den Unternehmerinnen und Unternehmern sowie ihren Mitarbeitenden Anerkennung für ihren täglichen Einsatz aussprechen.<h3>\r\nGasthäuser als wichtige Nahversorger<\/h3>Die Kampagne zeigt unterschiedliche Betriebe aus verschiedenen Landesteilen und steht stellvertretend für die Vielfalt des Südtiroler Gastgewerbes. Viele Gasthäuser, Cafés und Restaurants schaffen nicht nur Arbeitsplätze und Wertschöpfung, sondern erfüllen gerade in kleineren Gemeinden auch eine wichtige soziale Funktion. „In einem Gastbetrieb begegnen sich Generationen, entstehen Gespräche und werden Beziehungen gepflegt. <BR \/><BR \/>Diese soziale Bedeutung lässt sich kaum in Zahlen ausdrücken, ist für ein lebendiges Dorfleben aber unverzichtbar“, betont HGV-Direktor Raffael Mooswalder. Besonders in kleineren Ortschaften sind Gastbetriebe häufig zentrale Treffpunkte für die Bevölkerung, Vereine und Gäste. Wo ein Gasthaus schließt, gehe laut HGV oft nicht nur ein gastronomisches Angebot verloren, sondern auch ein Ort der Begegnung und ein wichtiger Bestandteil der Dorfkultur.<h3>\r\nBewusstsein für den Erhalt der Betriebe schaffen<\/h3>Mit der Aktion möchte der Verband auch auf die Herausforderungen aufmerksam machen, vor denen viele Gastbetriebe stehen. Wirtschaftlicher Druck, steigende Kosten und fehlende Nachfolge erschweren zunehmend den Betrieb – vor allem in kleineren Gemeinden. <BR \/><BR \/>„In anderen Regionen ist es längst keine Selbstverständlichkeit mehr, dass auch in entlegenen Gemeinden noch offene Gastbetriebe zu finden sind“, so der HGV. Die Bevölkerung solle deshalb dafür sensibilisiert werden, dass diese Treffpunkte auch Unterstützung benötigen, um langfristig bestehen zu können. „Mit jedem Besuch tragen wir dazu bei, diese wertvollen Treffpunkte und damit ein Stück gelebte Dorf- und Stadtkultur zu erhalten“, sagt Klaus Berger abschließend.