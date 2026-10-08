<BR \/>„Dass sich so viele junge Menschen für ein Praktikum in der Hotellerie und Gastronomie entscheiden, freut uns sehr. Gleichzeitig zeigt dies, dass zahlreiche Gastbetriebe bereit sind, Jugendlichen Einblicke in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Praktika bieten die Gelegenheit, unterschiedliche Tätigkeiten kennenzulernen, eigene Stärken zu entdecken und erste praktische Erfahrungen zu sammeln“, betont HGV-Präsident Klaus Berger.<h3>\r\nWichtige Einblicke in die Berufswelt<\/h3>Gerade das Gastgewerbe bietet jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten, unterschiedliche Berufsbilder unmittelbar in der Praxis zu erleben. Besonders häufig sammelten Jugendliche Erfahrungen im Service: Rund drei von zehn Sommerpraktika entfielen auf Tätigkeiten als Kellnerin oder Kellner beziehungsweise Barista.<BR \/><BR \/>Für den HGV geht die Bedeutung eines Praktikums jedoch über die reine Berufsorientierung hinaus. „Der erste Kontakt mit einem Betrieb und einem Team kann entscheidend dafür sein, welches Bild junge Menschen von der Arbeitswelt und einer Branche gewinnen“, unterstreicht HGV-Direktor Raffael Mooswalder. <BR \/><BR \/>Umso wichtiger ist es, dass Jugendliche während ihres Praktikums positive Erfahrungen machen, gut begleitet werden und erleben, wie vielfältig die beruflichen Möglichkeiten im Gastgewerbe sind, heißt es abschließend in der Presseaussendung des HGV.