Dr. Andrea Mega ist zum Primar der Abteilung für Gastroenterologie, Physiopathologie und Endoskopie am Krankenhaus Bozen ernannt worden.Am 23. Dezember 2025 hat Generaldirektor Dr. Christian Kofler den diesbezüglichen Beschluss gefasst. <BR \/><BR \/>Dr. Andrea Mega stammt aus Brixen, hat in Padua Medizin studiert und dort 2001 die Facharztausbildung in Gastroenterologie und Verdauungsendoskopie abgeschlossen. Anschließend erwarb er einen Master in Hepatologie sowie drei weitere in Transplantationsmedizin, in fortgeschrittener Hepatologie und in Diätetik und klinischer Ernährung.<h3>\r\nZahlreiche Stopps innerhalb seiner Karriere<\/h3> Im Laufe seiner Karriere absolvierte er zahlreiche Weiterbildungen im Bereich der Gastroenterologie und Hepatologie und beschäftigte sich neben der klinischen Tätigkeit auch mit Endoskopie und abdominaler Sonographie. In den letzten Jahren widmete er sich zudem der Lehre am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana in Zusammenarbeit mit der Universität Cattolica in Rom und der klinischen Forschung, so absolvierte er vor Kurzem ein Doktoratsstudium in Medizinwissenschaften an der PMU in Salzburg. Er blickt auf zahlreiche Veröffentlichungen im Bereich der Gastroenterologie und Onkologie zurück.<BR \/><BR \/>Seit 2002 arbeitet Dr. Mega im Südtiroler Sanitätsbetrieb, seit 2004 in der Abteilung für Gastroenterologie. Ein besonderes Anliegen war ihm immer die Pflege der Kontakte zu nationalen und internationalen Universitätskliniken, insbesondere zur Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie der Universitätsklinik Innsbruck und zum Multiorgantransplantationszentrum der Universität Padua. <BR \/><BR \/>2018 wurde er zum Verantwortlichen der Ambulanz für Hepatologie und Lebertransplantationen ernannt. Auf nationaler Ebene koordiniert Dr. Mega derzeit die Hepatologiekommission der italienischen Vereinigung der Krankenhausgastroenterologen (AIGO) und ist Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Gesellschaften.<h3>\r\n„Hohe Fachkenntnis“<\/h3>Generaldirektor Dr. Christian Kofler gratuliert Dr. Andrea Mega zur Ernennung: „Die Abteilung für Gastroenterologie ist landesweites Referenzzentrum für komplexe Erkrankungen des Verdauungstraktes. Dr. Andrea Mega bringt eine hohe Fachkenntnis mit und arbeitet bereits seit Jahren mit einem bewährten Team. Ich danke an dieser Stelle auch dem langjährigen geschäftsführenden Primar, Dr. Piercarlo Farris, für dessen umsichtige und kompetente Leitung der Abteilung bis zur Neubesetzung. Dr. Mega wünsche ich alles Gute und viel Erfolg in seiner neuen Tätigkeit.“<BR \/><BR \/>Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann wünscht Dr. Mega ebenfalls alles Gute: „Dr. Mega bringt eine langjährige Erfahrung und eine gute Vernetzung mit hochspezialisierten Zentren im In- und Ausland mit. Ich bin überzeugt, dass dies für unsere Patientinnen und Patienten ein Gewinn ist und wünsche ihm viel Erfolg.“