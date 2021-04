Gastronomie: Öffnung weiter in der Warteschleife

Angedacht war, dass die Restaurants in Südtirol – unter Einhaltung strenger Vorschriften und regelmäßiger Tests – bereits ab dieser Woche bis 18 Uhr offenhalten dürfen und dass ein Barbetrieb zumindest für den Außenbereich möglich wird.Vorbringen wollte Kompatscher vor dem Hintergrund der guten Impf- und sinkenden Infektionszahlen in Südtirol.Wie berichtet, entsprechen die Daten im Lande einer Einstufung in die gelbe Zone, auch wenn es in Italien bis Ende April nur orange – und einige rote – Zonen gibt.

dol