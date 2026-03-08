Die Spendensumme wurde von den Mitgliedern des HGV-Landesausschusses aufgerundet, sodass dem Präsidenten des Vereins Kinderherz Südtirol Ulrich Seitz und Monika Dorfmann, Verantwortliche für das Beitragswesen des Vereines, ein Betrag von 3.000 Euro übergeben werden konnte. Bei der kürzlich erfolgten Spendenübergabe nahmen Marlene Waldner, Ausschussmitglied der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen, Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit Hubert Messner sowie Stephanie Dissertori, Ehrenamtsmanagement im HGV und Benedikt Werth, Leiter der Verbandsentwicklung im HGV, teil.<BR \/><BR \/>Die letzte Vortragsreihe der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen zur Frauengesundheit befasste sich mit dem Thema Herzgesundheit. In diesem Zusammenhang stellte sich auch der Verein Kinderherz Südtirol vor, der herzkranke Kinder und deren Familien begleitet und unterstützt. „Wir waren tief bewegt von den Einblicken in die wertvolle Arbeit des Vereins und haben deshalb die Spendenaktion initiiert“, unterstreichen Helene Benedikter, Vorsitzende der Südtiroler Gastwirtinnen und die Ausschussmitglieder Marlene Waldner, Adele Huber und Evelyn Rainer.<h3>\r\nZeichen der Gemeinschaft<\/h3>Landesrat Hubert Messner betonte die besondere Bedeutung der Initiative: „Es geht weniger um den Scheck als vielmehr um das Zeichen der Solidarität und der Gemeinschaft. Unternehmerischer Erfolg sollte immer auch mit sozialem Bewusstsein einhergehen – genau das wird hier sichtbar“, freute sich Landesrat Messner. <BR \/><BR \/>Auch Vereinspräsident Ulrich Seitz dankte für die Unterstützung: „Ohne die Spenden wäre vieles nicht möglich. Krankheit ist nicht nur ein soziales Thema – sie wirft das gesamte Familienleben über den Haufen. Umso wichtiger ist es, gemeinsam stark zu sein und dort anzusetzen, wo Familien konkrete Hilfe benötigen.“ <BR \/><BR \/>Marlene Waldner unterstrich, dass für die Vereinigung seit jeher die Bedeutung des sozialen Einsatzes wichtig ist und sagte: „Es ist wichtig, Familien zu helfen, denen es nicht gut geht. Manchmal kann schon ein Gutschein für eine Übernachtung ein paar unbeschwerte Stunden schenken und neue Kraft geben“.