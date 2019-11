Gasverlust: 4 Familien in der Drususallee evakuiert

Schreckensmomente haben am späten Samstagabend einige Familien mit Kindern in der Drususallee in Bozen durchlebt. Ein Gasverlust, der gefährliche Werte bei den Messungen erbrachte, hat die Berufsfeuerwehr dazu veranlasst, sämtliche Bewohner eines Hauses zu evakuieren.