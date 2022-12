Gatterer: „Die Grippewelle hat Südtirol mit voller Wucht erfasst“

„Deutlich weniger Corona-Infizierte“

Dr. Doris Gatterer

„Senioren momentan weniger betroffen“

Gefährliche Doppelinfektion

„Momentan sind sehr viele Leute krank“, bestätigt die Rittner Allgemeinärztin Dr. Doris Gatterer im Gespräch mit STOL. So wie es vor Corona in den Wintermonaten normal war, gebe es auch jetzt wieder eine Welle von grippalen Infekten. „Die Grippewelle hat Südtirol mit voller Wucht erfasst.“„Wir testen dann natürlich jeden Patienten auf Corona“, sagt die Ärztin. „Doch die Zahl der Corona-Infizierten ist deutlich am Abklingen.“Ein Großteil der Patienten, die in ihre Praxis kommen, hätte entweder eine andere virale Infektion oder grippale Infekte.„Wir sind nun also wieder in die Normalität zurückgekehrt, da auch kaum noch jemand eine Maske trägt oder Abstand hält“, so Gatterer.Was die Altersgruppe betrifft, so seien – zumindest derzeit – die Senioren am wenigsten von der Grippewelle betroffen. „Einerseits wohl deshalb, weil viele Senioren gegen die Influenza geimpft sind, andererseits aber auch, weil sie weniger unterwegs sind und weniger Leute treffen, als arbeitstätige Personen oder Jugendliche“, sagt Gatterer zu STOL.Auch wenn die Corona-Pandemie – so wie es derzeit aussieht – am Abflauen ist, kursiere das Virus aber immer noch und es könne auch zu einer Doppelinfektion kommen, die vor allem für ältere Personen und Risikogruppen gefährlich werden könnte.