Gebärmutterkrebs: Abstrich statt PAP-Test – Neue Testmethode

Dr. Chiara Herzog und Dr. Martin Widschwendter

Der nun im „Journal of Clinical Oncology“ vorgestellte Test soll viele Vorteile gegenüber aktuell verwendeten Methoden der Früherkennung und Diagnose bieten.Zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) werden schon lange „PAP-Abstriche“ vorgenommen. Ein Symptom von Gebärmutterhalskrebs können Blutungen außerhalb der Menstruation sein. Den Forschern zufolge kann mit einer vaginalen Ultraschalluntersuchung alleine eine Krebserkrankung nicht sicher ausgeschlossen werden. Dafür sei aktuell immer ein operativer Eingriff mit Gebärmutterspiegelung und Ausschabung notwendig.Die Arbeitsgruppe um Dr. Martin Widschwendter vom European Translational Oncology Prevention & Screening Institute (EUTOPS) der Uni Innsbruck hat nun einen neuen, einfach durchzuführenden Test vorgestellt, der Frauen bei Verdacht auf Gebärmutterkrebs den belastenden Eingriff erspart.Der Test misst dafür das Ausmaß der sogenannten Methylierung von 3 DNA-Regionen, die bei Frauen mit oder ohne Gebärmutterkrebs unterschiedlich stark ausfällt. Im Rahmen der Entwicklung und Validierung des Tests wurden in unterschiedlichen Gruppen und Ländern insgesamt 1288 Gebärmutterhalsabstriche von Frauen mit und ohne Gebärmutterkrebs analysiert.Beispielsweise erkannte der Test innerhalb einer Kohorte von 63 Frauen mit Blutungen nach den Wechseljahren alle 8 Frauen, bei denen in Folge Gebärmutterkrebs diagnostiziert wurde.Bei Verwendung des neuen Tests „müssen sich viel weniger Frauen mit abnormalen Blutungen invasiven diagnostischen Verfahren unterziehen. Durch die einfache Probenentnahme wird eine flächendeckende, qualitätsgesicherte Abklärung ermöglicht“, betonte Dr. Widschwendter.Dr. Chiara Herzog, Erstautorin der Studie und ebenfalls am EUTOPs in Innsbruck tätig, ergänzt: „Wir sind bestrebt, die Krebslast der Bevölkerung zu reduzieren. Und unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass der neue Test einen großen positiven Unterschied sowohl für betroffene Frauen als auch für das Gesundheitssystem machen kann.“