Gebäude in Kambodscha eingestürzt – mindestens 7 Tote

Rettungskräfte suchten am Samstag mit schwerem Gerät nach Vermissten unter den Trümmern des siebenstöckigen Gebäudes in der Provinz Kep an der Südküste des Landes.





Zum Zeitpunkt des Einsturzes am Freitag befanden sich etwa 30 Arbeiter auf der Baustelle, 18 konnten gerettet werden.In Kambodscha kommt es häufig zu Unglücken dieser Art. Der Bausektor des Landes ist kaum reguliert. Viele Arbeiter sind Tagelöhner und haben keine entsprechende Ausbildung. Sie tragen kaum Schutzausrüstung und übernachten häufig auf Baustellen.

apa/afp