Gebäude in Südosttürkei stürzt einen Monat nach Beben ein

Auf Bildern einer Überwachungskamera war zu sehen, wie das Gebäude neben einer viel befahrenen Straße plötzlich in sich zusammenfiel. Am 6. Februar hatten Beben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert, gefolgt von etlichen Nachbeben. Mehr als 50.000 Menschen wurden bisher als tot gemeldet. Fast 2 Millionen Menschen sind in der Türkei obdachlos. Viele bleiben in Zeltstädten, immer wieder kehren Menschen aber auch in ihre beschädigten Häuser zurück.„Jahrhundertkatastrophe" nennt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Erdbeben - sie werden die Türkei noch für Monate, wenn nicht sogar Jahre beschäftigen. Mit dem Nordwesten Syriens haben sie zugleich eine Region getroffen, die schon vorher unter einer humanitären Krise von gewaltigem Ausmaß ächzte.Das Ausmaß der Beben ist auch einen Monat danach kaum zu fassen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind rund 29 Millionen Menschen in beiden Ländern betroffen. Das besonders schwer getroffene Antakya gleicht einer Geisterstadt. Bagger räumen Schutt zusammen. Ganze Stadtviertel in der Region sind bereit zum Abriss. Einige Menschen wagen sich zurück in einsturzgefährdete Gebäude, um ein paar Möbel oder anderen Besitz zu retten.Fast zwei Millionen Menschen haben die in der Türkei betroffene Region inzwischen verlassen. Zurückgeblieben sind die, die nicht gehen können oder wollen. Sie leben unter widrigen Bedingungen vor allem in Zelten. Bewohnern im Bezirk Samandag zufolge fällt der Strom oft aus und die Menschen haben keine Möglichkeit, ihre Wäsche zu reinigen. Es fehle an Trinkwasser und Toiletten, es mangele an Hygiene. Per Durchsage werde davor gewarnt, das Leitungswasser zu trinken. Krätze und Verlausung nehmen zu, wie Adanas Ärztekammer-Chef Selahattin Mentes sagte.