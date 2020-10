Gebeine von Kaiserjäger im Trentino entdeckt

Die geborgene Leiche wurde in die Gemeinde Castelnuovo gebracht. Die Gebeine sollen bei einer Zeremonie im österreichisch-ungarischen Soldatenfriedhof am Berg Civerone bestattet werden. In der Gegend hatte sich zwischen dem 10. und dem 29. Juni 1917 eine Bergschlacht abgespielt, bei der 25.000 italienische und 9.000 österreichische Soldaten ums Leben kamen.Wegen der Gletscherschmelze waren im Trentino in den vergangenen Jahren wiederholt Überreste von Soldaten aus den Kriegszeiten entdeckt worden. Die sterblichen Überreste eines österreichischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg wurden im September in Crozzon di Lares im Adamello-Massiv im Trentino auf einer Höhe von 3.150 Metern entdeckt worden. Zwei Alpinisten fanden den Toten in einem Gletscher. Sie alarmierten die Carabinieri, die zusammen mit Bergführern die Leiche bargen.

ansa/stol