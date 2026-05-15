Die Initiatoren weisen darauf hin, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität noch immer Ausgrenzung und Ablehnung erfahren. Die Feier soll Raum schaffen für Begegnung, Gebet und ein respektvolles Miteinander. Im Anschluss an die Wort-Gottes-Feier ist ein gemeinsames Beisammensein vorgesehen. Eingeladen sind queere Personen, Allys und alle Interessierten.<BR \/><BR \/><BR \/>Die diözesane Arbeitsgruppe ist seit 2021 aktiv und war bisher unter dem Namen „Glaube & Homosexualität“ bekannt. Seit Frühjahr 2026 nennt sie sich queer.glauben. Sie wendet sich an Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen, die sich im Glauben verbunden und der Kirche zugehörig fühlen oder in ihr Heimat finden möchten. Ziel ist es, Menschen zu vernetzen, Begegnungen im Glauben zu ermöglichen und für die Lebensrealität queerer Menschen und ihrer Familien in der Diözese zu sensibilisieren.