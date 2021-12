Gebet zum Weltfriedenstag im Bozner Dom am 1. Jänner

Die zweisprachige Feier zum Welttag des Friedens, an der auch Bischof Ivo Muser teilnehmen wird, wird in der Diözese Bozen-Brixen ökumenisch und interreligiös gefeiert. Zentral ist die Botschaft von Papst Franziskus zum 55. Weltfriedenstag 2022, die er unter das Motto „Bildung, Arbeit, Dialog zwischen den Generationen: Instrumente zur Schaffung eines dauerhaften Friedens“ gestellt hat.Auf die traditionelle Prozession muss in diesem Jahr verzichtet werden, die Organisatoren regen aber trotzdem dazu an, eine Laterne mitzubringen, die im Dom am Bethlehemlicht entzündet werden kann. „Es geht darum, dieses Friedenslicht und damit den Einsatz für den Frieden mit nach Hause zu nehmen“, so die Organisatoren.Die Feier, bei der Gebetstexte unterschiedlicher Religionen und Konfessionen vorgetragen werden, wird vom diözesanen Kirchensender „Radio Sacra Famiglia“ direkt übertragen.

