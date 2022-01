Gebiet bei Machu Picchu wird nach starken Regenfällen überschwemmt

Durch den starken Anstieg des Flusses Alccamayo wurde die Eisenbahnverbindung unterbrochen. Häuser in Flussnähe wurden überschwemmt, ein Mensch wurde verletzt, ein weiterer nach Angaben des Zivilschutzes vermisst.Das Eisenbahnunternehmen Peru Rail, eines von 2 Verkehrsunternehmen in der Region, erklärte, der Bahnverkehr sei bis auf weiteres unterbrochen.Im vergangenen Jahr besuchten rund 447.800 Menschen die berühmte Inkastadt. Vor der Corona-Pandemie waren waren es rund 1,5 Millionen Besucher pro Jahr.Die im 15. Jahrhundert erbaute Inkastadt Machu Picchu in den Anden gehört zu den größten Touristenattraktionen Südamerikas. Sie wurde 1983 in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen.

apa/afp