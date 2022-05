„Gebt Alice ihre Mama wieder“

Die kleine Alice in den Katakomben des Stahlwerks in Mariupol. - Foto: © ANSA / FERMO IMMAGINE TELEGRAM

Victoria Obidina hatte im Stahlwerk verbarrikadierte Kämpfer behandelt. Inzwischen sind sie und ihre Tochter in den ukrainischen sozialen Medien Symbolfiguren für die Schrecken geworden, die über ihr Land gekommen sind.Victoria wurde nach der Evakuierung in einem Lager in der so genannten „Volksrepublik“ Donezk festgehalten, die unter russischer Kontrolle steht. Ihre Tochter wurde einer ukrainischen Familie in Saporischschja übergeben, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Mutter und Tochter waren durch ein Video bekannt geworden, das die beiden in den Kellern des Stahlwerks gezeigt hatte. Damit hatten die dort Eingeschlossenen auf die untragbare Lage und die enorme Gefahr hingewiesen, der Hunderte Zivilisten in dem Stahlwerk ausgesetzt sind.