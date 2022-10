Patrik Tschenett stürzt beim Klettern in den Tod

Es war bereits am Mittwochnachmittag, als sich im Bereich der Martinswand in Zirl in Nordtirol der tödliche Kletterunfall ereignet hat.Der 47-jährige Patrik Tschenett, ein gebürtiger Vinschger aus Prad am Stilfserjoch, ist beim „Kaiser-Max-Klettersteig“ aus ungeklärter Ursache rund 40 Meter in ein Waldstück abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.Laut der Nordtiroler Tageszeitung „TT“ war Tschenett ohne Begleitung unterwegs. Andere Bergsteiger haben den Absturz beobachtet und leisten Erste Hilfe. Der herbeigerufene Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des 47-Jährigen feststellen.