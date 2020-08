Geburt am Strand: Österreicherin benennt Kind nach Bademeister

Jene Österreicherin, die am Samstag ihr Kind am Strand des Adria-Badeorts Cattolica zur Welt brachte, hat den Buben am Standesamt der norditalienischen Stadt registriert. Das Kind heißt Paolo – wie der Bademeister, der der 45-jährigen Salzburgerin nach der Geburt am Strand Hilfe leistete, sagte Nicoletta Olivieri, Gemeindereferentin für Tourismus in Cattolica, die die Eltern des Neugeborenen traf.