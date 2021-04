Geburtstags-Blumen vom Bürgermeister für 100-jährige Brixnerin

Delfino Elena Borgatti, geboren in Genua am 18. März 1921, ist seit mehr als der Hälfte ihres langen Lebens in Brixen ansässig. An ihrem 100. Geburtstag bekam sie nun Besuch vom Brixner Bürgermeister Peter Brunner, der ihr einen Blumenstrauß überreichte.