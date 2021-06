Gedenken „60 Jahre Feuernacht“ in Frangart

Anlässlich „60 Jahre Feuernacht“ veranstaltete der Südtiroler Schützenbund in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Heimatbund am Samstag eine Gedenkfeier in Frangart. Trotz Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen nahmen über 200 Schützen und Marketenderinnen sowie zahlreiche Bürger an dieser Gedenkfeier teil.