Gedenken an die Toten – Gutes tun für die Lebenden

Weil sich die Mitglieder der Vinzenzkonferenzen immer um persönlichen und oft auch langfristigen Kontakt zu den Hilfsbedürftigen bemühen, können die Gelder sehr gezielt eingesetzt werden.Mit den Spenden werden u.a. Lebensmittelgutscheine ausgestellt, in nachgewiesenen Notfällen werden auch Haushaltsausgaben etwa für Miete, Strom und Medikamente beglichen.Zentralratspräsident Haspinger unterstreicht, dass jede Spende, auch die der Friedhofssammlung den Menschen in Not zugute kommt: „Wir haben nachweislich einen sehr kleinen Verwaltungsaufwand, unsere vielen Mitarbeiter der Vinzenzkonferenzen verrichten den Dienst für Notleidende völlig ehrenamtlich.“Allerheiligen und Allerseelen bietet wieder die Gelegenheit, der Toten zu gedenken – und Gutes zu tun für die Lebenden.