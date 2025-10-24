„Diese Spendensammlung an den Friedhofzugängen ist eine unserer wichtigsten Möglichkeiten, um Geld für die Unterstützung der Bedürftigen in unserem Lande zu sammeln“, erklärt Zentralratspräsident Heinrich Erhard, der übrigens selbst seit Jahren an einem Zugang des Meraner Friedhofes mit einer „Sammelbüchse“ steht.<BR \/><BR \/><BR \/>Neben der traditionellen Sammlung zu Allerheiligen und Allerseelen dürfen die rund 750 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vinzenzgemeinschaft auf viele stille Spenderinnen und Spender im Lande zählen, die ihnen nach einem Bittbrief im Advent eine Unterstützung zukommen lassen.<BR \/><BR \/><BR \/>„Die Solidarität und Spendenfreudigkeit in unserer Bevölkerung ist nach wie vor groß“, meint Zentralratspräsident Erhard in der Hoffnung, dass diese auch in Zukunft weiterhin gegeben ist.