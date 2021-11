Gedenkfeier für Sternenkinder

Der Verlust eines Kindes stellt Eltern und Angehörige vor viele Fragen. Sie können nicht glauben, dass ein Leben, das gerade erst begonnen hat sinnlos abbricht, dass alles verloren sein soll, was Kinder eigentlich bedeuten. Es ist oft ein weiter Weg, Gefühle und Gedanken neu zu ordnen.Die Gedenkfeier lädt ein zum Innehalten. Sie gibt Raum für die Trauer und ist ein Ort der Erinnerung. Gerade im Advent zünden wir Kerzen an und hoffen, dass Gott unsere Dunkelheit erhellt. Er ist das Licht der Welt, diesem Licht können wir die Kinder anvertrauen.Durch diese Wort-Gottes-Feier sollen Eltern und Angehörige die Möglichkeit haben, mit anderen Menschen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, ein Stück Trauerweg gemeinsam zu gehen, das Leid zu teilen und es vor Gott hinzutragen.Feier findet statt:Sonntag, 5. Dezember 2021 um 16.30 Uhr in der Friedhofskapelle in Bozen/Oberau. Alle betroffenen Eltern, Geschwister und Angehörige sind dazu herzlich eingeladen.Eine Initiative der Krankenhausseelsorge Bozen, della Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto Bolzano, der Katholischen Männerbewegung und der Katholischen Frauenbewegung.

