<BR \/><BR \/>Bei einer Durchsuchung am Pferderennplatz in Meran entdeckten die Carabinieri der Sonderabteilung NAS mehrere Medikamente, deren Ablaufdatum bereits überschritten worden war, berichten die Beamten. <BR \/><BR \/>Einige von diesen könnten als Dopingsubstanzen für die Rennpferde genutzt worden sein, vermuten die Ermittler. Die Medikamente wurden beschlagnahmt, indes laufen die Ermittlungen weiter, um „zu prüfen, wem die Medikamente gehörten und wer sie benutzte – die Leitung des Pferderennplatzes will mit den Behörden zusammenarbeiten, um den Fall zu klären“, sagten die Behörden.