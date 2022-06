Geduld ist gefragt: Stau, besonders in Richtung Süden

Zwischen dem Brenner und Ala kommt es am heutigen Samstag immer wieder zu Kolonnenverkehr und Stau: Wie lange im Einzelfall mit Verzögerungen gerechnet werden sollte, dazu können die Verantwortlichen keine Angaben machen, heißt es aus der Verkehrsmeldezentrale. Der gesamte Südtiroler Abschnitt der Autobahn ist stark befahren.Am Vormittag sind deshalb viele von Norden kommend am Brenner auf die Staatsstraße ausgewichen – mit dem Ergebnis, dass es auch dort bis Gossensaß staute. Inzwischen hat sich die Lage dort gebessert, es gibt nur noch kurze Verzögerungen.Auf der Vinschger Straße bei der Engstelle auf der Töll müssen Autofahrer ebenfalls viel Geduld mitbringen. Das gilt auch für die Durchfahrt von Mals – dort staut es in beiden Richtungen.