<BR \/><BR \/><b>Herr Kommandant, was droht dem angezeigten 15-Jährigen strafrechtlich?<\/b><BR \/>Hauptmann Giuseppe Specchio: Grundsätzlich ist die Herstellung und das Inverkehrbringen von Waffen eine Straftat. Prognosen sind schwierig, insbesondere im Jugendstrafrecht. Zunächst muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob es zu einer Anklage kommt. Wie der Fall bei einer Anklage behandelt wird, obliegt dann Jugendgerichtsbarkeit. <BR \/><BR \/><b>Wie ist die Rechtslage in Italien? Gilt auch ein Schlagring aus Kunststoff als Waffe?<\/b><BR \/>Specchio: Waffen werden in zwei Hauptkategorien eingeteilt: Schusswaffen und sogenannte Hieb- und Stichwaffen. Ein Schlagring zählt zu den Hiebwaffen, also zu Gegenständen, die dazu bestimmt sind, andere zu verletzen – unabhängig vom Material. Auch wenn er aus Hartplastik oder Harz gefertigt ist, kann er einen Schaden verursachen. Das Problem ist, dass solche Gegenstände heute ganz einfach zu Hause mit einem 3D-Drucker hergestellt werden können. <BR \/><BR \/><b> Ist es leicht, an einen solchen 3D-Drucker zu kommen?<\/b><BR \/>Specchio: Ja. Mit einer simplen Online-Recherche lassen sich kostengünstig Modelle finden. Der 3D-Drucker wird so zum Instrument zur Herstellung von Schlagringen oder anderen gefährlichen Gegenständen. Damit werden bestehende gesetzliche Beschränkungen der herkömmlichen Waffenproduktion faktisch umgangen. Diese technologische Entwicklung bringt neue Herausforderungen mit sich und erfordert zumindest auf europäischer Ebene eine Regelung.<BR \/><BR \/><b>Deuten die jüngsten Fälle in Terlan und Brixen auf einen neuen Trend hin?<\/b><BR \/>Specchio: Es handelt sich um eine Entwicklung, die es schon seit einiger Zeit gibt, die jedoch unterschätzt wurde. Nun werden die Folgen sichtbar. Solange es keine spezifische Regelung gibt, ist insbesondere bei Minderjährigen die Aufsicht durch die Eltern die wichtigste Präventionsmaßnahme.<BR \/><BR \/><b>Welche Verantwortung tragen die Familien?<\/b><BR \/>Specchio: Wenn ein Kind einen 3D-Drucker besitzt, sollten die Eltern wissen, wofür er genutzt wird, und dessen Verwendung kontrollieren. Die erzieherische Verantwortung ist zentral.<BR \/><BR \/><b>Können Schulen und Ordnungskräfte die Kontrollen verstärken?<\/b><BR \/>Specchio: Wir werden nur auf ausdrückliche Anfrage der Schulleitung tätig. Ein eigenmächtiges Einschreiten in Schulen wäre zu invasiv. Zudem handelt es sich um Gegenstände, die leicht zu verbergen sind. In diesem Fall hat die Prävention funktioniert: Nach dem ersten Hinweis sind wir eingeschritten und haben durch verstärkte Präsenz vor der Schule auch eine abschreckende Wirkung erzielt.<BR \/><BR \/><b>Waren sich Jugendliche der Tatsache bewusst, dass es sich um eine Straftat handelt?<\/b><BR \/>Specchio: Ja. Sie wissen, was ein Schlagring ist und wozu er dient. Manche sehen ihn vielleicht als Mittel zur Abschreckung oder als Statussymbol, doch er bleibt eine Waffe. Besorgniserregend war im konkreten Fall zudem, dass es zu einer Art Vergeltungsaktion gegen jenen Schüler kam, der den Vorfall gemeldet hatte. Das war ein weiterer Grund für ein rasches Einschreiten.<BR \/><BR \/><b>Behandeln die Carabinieri das Thema auch bei ihren Informationsveranstaltungen in den Schulen?<\/b><BR \/>Specchio: Ja. Seit Längerem führen wir Sensibilisierungsmaßnahmen zu Mobbing und Cybermobbing durch. Seit meinem Amtsantritt habe ich den Schutz besonders vulnerabler Gruppen – Jugendliche, Frauen und ältere Menschen – als Priorität definiert.