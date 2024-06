Gefährliche Situation für die Polizei: Mann hatte Rasierklingen im Mund

Angezeigt und ausgewiesen

45-Jähriger versucht ebenfalls, Kontrolle zu vermeiden

38-jähriger Nigerianer ausgewiesen

Am gestrigen Mittwoch wurden die Polizeibeamten in die Bozner Schlachthofstraße gerufen: Ein mehrfach vorbestrafter tunesischer Staatsbürger soll in der Nähe eines verlassenen Gebäudes Passanten belästigt haben.Beim Eintreffen der Polizisten habe der Mann den Beamten gedroht, sich selbst etwas mit einem Messer anzutun. Die Polizisten entwaffneten ihn und stellten fest, dass er zudem 2 Rasierklingen in seinem Mund versteckt hatte. Es besteht der Verdacht, dass er diese gegen die Beamten einsetzen wollte.Der Mann ist für die Polizei kein Unbekannter: Der 31-Jährige ist unter anderem wegen Drogenhandels und Eigentumsdelikten vorbestraft. Außerdem soll er 2015 illegal nach Italien gekommen sein und über keine Aufenthaltsgenehmigung verfügen. Der 31-jährige Tunesier wurde angezeigt und ausgewiesen.Auch ein 45-jähriger Marokkaner soll versucht haben, sich in Bozen einer Polizeikontrolle zu entziehen – vergebens: Zu Fuß soll der Mann aus Marokko im Zentrum vor den Beamten geflohen sein. Sie konnten den unter anderem wegen Widerstands gegen einen Beamten und Drogenhandels vorbestraften 45-Jährigen schnappen. Weil er sich illegal in Italien aufhielt, wurde er ausgewiesen.Ein weiteres Ausweisungsdekret wurde gegen einen 38-jährigen Mann aus Nigeria erlassen: Der Mann, der 2016 nach Italien gekommen war, hatte zahlreiche Vorstrafen auf dem Kerbholz, unter anderem wegen Drogenhandels, Raubüberfalls und dem Mitführen von Waffen. Auch er wurde ausgewiesen.