Ein gemeinsamer Einsatz von medizinischem Personal und Sicherheitskräften hat es ermöglicht, eine potenzielle Bedrohung innerhalb des Krankenhauses von Brixen zu neutralisieren. In den vergangenen Tagen haben die Carabinieri der Station Natz-Schabs einen 33-jährigen ausländischen Staatsbürger wegen unerlaubten Waffenbesitzes auf freiem Fuß angezeigt.<BR \/><BR \/>Der Einsatz begann gegen 17:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Notaufnahme. Das medizinische Personal, das durch das misstrauische sowie wenig kooperative Verhalten des Mannes aufmerksam geworden war, forderte umgehend das Eingreifen der Carabinieri an, um die Sicherheit der Mitarbeitenden und der anwesenden Patienten zu gewährleisten.<h3>\r\nBei der Durchsuchung seines Rucksacks bestätigten sich die Befürchtungen des Gesundheitspersonals<\/h3>Die rasch eingetroffenen Beamten identifizierten den Betroffenen als einen 33-jährigen marokkanischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, der den Sicherheitsbehörden bereits bekannt war. <BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung seines Rucksacks bestätigten sich die Befürchtungen des Gesundheitspersonals: Darin befand sich versteckt ein Cuttermesser mit einer etwa 10 Zentimeter langen Klinge. <BR \/><BR \/>Der als gefährlich einzustufende Gegenstand wurde sofort sichergestellt, und der Mann wurde gemäß Artikel 4 des Gesetzes Nr. 110\/75 auf freiem Fuß der Justiz angezeigt.