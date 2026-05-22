In höchster Alarmbereitschaft rückten die Einsatzkräfte aus – zu Beginn war nämlich unklar, um welchen Stoff es sich handelte. Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden: Aus dem Zugwaggon war Öl ausgetreten.<BR \/><BR \/>Für die Dauer des Einsatzes musste der Zugverkehr am Brenner eingestellt werden – in beiden Richtungen. Die Wehrmänner banden das Öl und der Zugverkehr konnte wieder aufgenommen werden.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung, das Weiße Kreuz sowie die Bahnpolizei.