Gefährlicher Adrenalin-Kick auf Südtirols Passstraßen: Mit Kamera und ohne Rückspiegel

Fahrer suchen Adrenalinkick

Die Carabinieri haben auf der Grödner-Joch-Straße verstärkt kontrolliert. - Foto: © Carabinieri

Fahrer immer öfter abgelenkt

Die Kontrollen am Grödner Joch führte eine Einheit auf Motorrädern durch. - Foto: © Carabinieri

Täglich wird kontrolliert

Die Situation auf den Passstraßen sei kritisch, so die Carabinieri nach dem ersten Wochenende der Hochsaison. Es reiche, sich die Situation am Grödner Joch und am Campolongopass anzuschauen, wo die Beamten am Wochenende verstärkt kontrollierten.Ständig hätten sie Auto- und Motorradfahrer ertappt, die fahrlässig unterwegs waren. Die Carabinieri fürchten nun um die Verkehrssicherheit in Hinblick auf die kommenden Wochen, wo noch mehr Leute auf den Passstraßen unterwegs sein werden.Nahezu jedes dritte kontrollierte Fahrzeug wurde wegen „eines sehr riskanten Verhaltens“ geahndet, z. B. wegen überhöhter Geschwindigkeit und Überschreitung der Mittellinie bei rücksichtslosen Überholmanövern in Kurven, heißt es von den Carabinieri.Die Schuldigen seien sowohl Motorrad- als auch Autofahrer, die bestenfalls die Folgen solcher Manöver unterschätzen. In anderen Fällen gehe es den Fahrern aber nur um den Adrenalinkick beim Fahren. Bestes Beispiel sind einige Motorradfahrer, die ihre Rückspiegel abmontiert hätten, um aerodynamischer zu sein.Man sehe zwar weniger Rückspiegel, dafür umso mehr „Action-Kameras“ auf Helmen oder anderen Teilen des Motorrads, mit der die Fahrer oft besonders gewagte Manöver festhalten wollen. Die Bilanz: Von 45 kontrollierten Motorrädern am Wochenende wurden 17 bestraft.Bei den Autofahrern hingegen sei die Ablenkung ein großes Problem. Immer öfter seien sie auch abgelenkt, weil sie die schönen Berge während der Fahrt fotografieren.„Bei diesen Verhalten werden Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Jedes Fahrzeug ist eine potenzielle Waffe und kein Sportgerät“, sagt der Kommandant der Carabinieri in Südtirol, Raffaele Rivola.Um die Sicherheit auf den Straßen in der Hochsaison zu gewährleisten, gebe es tägliche Kontrollen auf Südtirols Straßen. Verstärkt werden die Carabinieri in Zusammenarbeit mit den Gemeindepolizeien an Feier- und Vorfeiertagen kontrollieren.