Der Einsatz nahm am Morgen des 30. Oktober seinen Anfang, als eine 40-jährige Frau den Notruf 112 wählte. Sie meldete, dass ein 35-jähriger Mann, mit dem sie die Nacht verbracht hatte, unter Symptomen litt, die vermutlich auf den Konsum von Rauschgift zurückzuführen waren.<BR \/><BR \/>Gemeinsam mit dem Rettungsdienst des Roten Kreuzes rückten die Carabinieri der Station Leifers an die Einsatzadresse aus. Erste Erhebungen ergaben, dass die beiden Bewohner die Nacht über Kokain in Form von „Freebase“ konsumiert hatten. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stießen die Beamten auf 10,75 Gramm Kokain sowie eine Präzisionswaage und beschlagnahmten die Gegenstände.<h3>Fluchtversuch scheitert<\/h3>Als der 35-Jährige die Carabinieri erblickte, ergriff er die Flucht aus der Wohnung. Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung im Gemeindegebiet ein und konnten seinen möglichen Aufenthaltsort in einem anderen Gebäude in Leifers lokalisieren.<BR \/><BR \/>Unter Unterstützung der Carabinieri-Station Branzoll sowie der Freiwilligen Feuerwehr Leifers verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Beide Beteiligten – zwei in Leifers wohnhafte Personen – wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<h3>Alarmierender Trend: Was macht „Freebase“ so gefährlich?<\/h3>Dass es sich bereits um den zweiten Vorfall dieser Art innerhalb kurzer Zeit in Leifers handelt, bereitet den Ermittlern Sorge. Beim sogenannten „Freebase“ handelt es sich um eine chemisch aufbereitete Form von Kokainpulver, das unter Einsatz von Ammoniak oder Natron umgewandelt und anschließend verdampft und geraucht wird; häufig über behelfsmäßige Vorrichtungen aus Plastikflaschen.<BR \/><BR \/>Die Wirkung setzt innerhalb weniger Sekunden extrem intensiv ein, lässt jedoch ebenso rasch wieder nach. Genau diese Dynamik birgt ein enormes Suchtpotenzial und verleitet Konsumenten oft schon nach dem ersten Mal zu zwanghaftem Konsum. Neben dem extrem hohen Abhängigkeitsrisiko drohen lebensgefährliche Folgen wie schwere Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte, Krampfanfälle, Überdosierungen sowie Halluzinationen und Paranoia.