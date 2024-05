Gefährliches Pflaster mit vielen Toten: Die Staatsstraße an der Mahr

Die Staatsstraße in der Mahr auf Höhe der Industriezone. Eine Kerze erinnert an den schrecklichen Unfall, bei dem am vergangenen Sonntag der erst 14-jährige Raphael Wieland aus Spinges sein junges Leben lassen musste. - Foto: © ive