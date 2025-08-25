Der Mann, der mit einem Bekannten in Gardone Riviera Urlaub machte, hatte nach Angaben der Ermittler zuvor Alkohol konsumiert. Augenzeugen zufolge taten die beiden jungen Männer so, als würden sie sich vor vorbeifahrende Fahrzeuge werfen. Während mehrere Autofahrer noch ausweichen konnten, traf ein Porsche den Iren mit voller Wucht: Er wurde auf die Motorhaube geschleudert und prallte anschließend auf die Fahrbahn.<h3>Schwere Verletzungen, aber außer Lebensgefahr<\/h3>Der 27-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen und Prellungen in die Klinik von Brescia eingeliefert. Laut ANSA diagnostizierten die Ärzte eine Fraktur des Stirnknochens, eine Verletzung an der Stirn sowie Lungenquetschungen.<BR \/><BR \/>Die vorläufige Prognose lautet auf 30 Tage Heilungszeit. Lebensgefahr besteht nicht.<h3>\r\nKeine Social-Media-Challenge<\/h3>Auch wenn im Internet immer wieder gefährliche Mutproben wie „Train Surfing“ oder das Hinlegen auf Fahrbahnen kursieren, gehen die Carabinieri derzeit nicht von einer inszenierten „Challenge“ aus. Die beiden Männer hätten keine Videos aufgenommen oder online gestellt. Vielmehr handle es sich – so die Ermittler – um eine betrunkene Dummheit.<BR \/><BR \/>Das Geschehen selbst ist allerdings dokumentiert: Überwachungskameras zeichneten den Vorfall auf. Der Porschefahrer, ein Deutscher, blieb bei Alkohol- und Drogentests unauffällig. Er erklärte gegenüber den Behörden, er habe keine Chance gehabt, das Unglück zu verhindern – zu plötzlich sei der Tourist auf die Fahrbahn gesprungen.<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie ein Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>