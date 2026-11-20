Staatsanwältin Francesca Sassani will klären, ob die Betroffenen tatsächlich selbst zu den Prüfungen erschienen sind. Da es in den Prüfungsräumen keine Kameras oder Mikrofone gab, setzt die Finanzpolizei auf Überprüfungen bei den Arbeitgebern. Es soll geklärt werden, ob die Betroffenen am Prüfungstag Urlaub oder eine Freistellung hatten oder regulär im Dienst waren.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen betreffen offenbar auch Finanzpolizisten, Polizisten, Carabinieri und Militärangehörige. Wie Ärzte und andere öffentliche Bedienstete sollen sie Vermittler bezahlt haben, um sich Vorteile bei der Erlangung des Zweisprachigkeitsnachweises zu verschaffen.<h3>\r\nAntworten im Voraus oder Stellvertreter<\/h3>Die Ermittler vermuten, dass Hunderte Kandidaten die Prüfungsantworten vorab erhalten oder sogar andere Personen an ihrer Stelle zur Prüfung geschickt haben könnten. In manchen Fällen soll der Nachweis nach telefonischer Vereinbarung mit den Schulen ausgestellt und anschließend per E-Mail verschickt worden sein – gegen Bezahlung der Einschreibegebühr und Zusatzbeträge.<BR \/><BR \/>Nun sollen Dienstpläne und Freistellungsanträge Aufschluss darüber geben, wer tatsächlich anwesend war. Die Prüfungszentren befanden sich in Süditalien, unter anderem in Neapel, Caserta und Apulien. Einige Kandidaten sollen dafür rund tausend Kilometer zurückgelegt haben.