Der Bozner hatte im Internet nach einem gebrauchten Motor für sein Auto gesucht und war dabei auf eine Internetseite gestoßen, die scheinbar zu einem Autoverwertungsbetrieb in der Provinz Perugia gehörte. <BR \/><BR \/>Nach Kontaktaufnahme einigten sich Käufer und Verkäufer auf einen Preis von 720 Euro, der per Banküberweisung bezahlt wurde. Doch nachdem das Geld überwiesen war, sei der Kontakt abgebrochen. Die Ware habe der Käufer nie erhalten.<h3>\r\nErmittlungen führten nach Kampanien<\/h3>Die Ordnungskräfte nahmen umgehend die Ermittlungen auf und konnte zwei mutmaßliche Täter identifizieren: Es handelt sich um zwei Personen mit Wohnsitz in Kampanien. Sie wurden wegen Betrug angezeigt.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Polizei bedienten sich die Verdächtigen einer bereits bekannten Methode: Dabei werden täuschend echt aussehende Internetseiten erstellt, die bestehenden Unternehmen nachempfunden sind oder deren Namen und Logos missbrauchen. Durch besonders günstige Preise sollen potenzielle Opfer angelockt und zu Vorauszahlungen verleitet werden.