<BR \/>Die gefälschten Werke von Künstlern wie Andy Warhol, Renato Guttuso, Salvatore Mangione, Mario Schifano und Enrico Baj hätten offenbar online verkauft werden sollen. Ein polizeibekannter 60-Jähriger und eine 30-Jährige wurden als Verdächtige angezeigt.<BR \/><BR \/>Laut den Ermittlungen wurden Fotos der Originale aus dem Internet hochgeladen und mit hochwertigen Farblaserdruckern und Laminiergeräten reproduziert. Die Werke erhielten gefälschte Echtheitszertifikate, Stempel und Prägungen. Alle Bilder sowie das zur Reproduktion verwendete Material wurden beschlagnahmt. Bei der 30-Jährigen fanden die Ermittler außerdem Drogen.