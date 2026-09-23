Der erste Vorfall ereignete sich bei einer Straßenkontrolle der Streife aus Schlanders in Latsch. Die Beamten hielten einen in Meran wohnhaften Tunesier auf. <BR \/><BR \/>Obwohl der Mann regulär im Staatsgebiet lebt, erwartet ihn nun ein Verfahren wegen Urkundenfälschung: Bei der Überprüfung seines Personalausweises stellten die Ordnungshüter fest, dass der elektronische Mikrochip aus dem Dokument entfernt worden war.<h3>\r\nOhne Ticket und ohne Papiere in der Vinschger Bahn<\/h3>Zu einem zweiten Einsatz kam es in der Vinschger Bahn auf der Strecke Meran–Mals. Eine Streife der Carabinieri-Station Partschins kontrollierte dort einen Mann aus Marokko, der ohne gültigen Fahrschein im Zug unterwegs war.<BR \/><BR \/>Als die Beamten seine Personalien feststellen wollten, verweigerte der Mann jegliche Angabe zu seiner Person. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann weder Ausweisdokumente noch eine gültige Aufenthaltsgenehmigung besaß.<BR \/><BR \/>Er wurde wegen der Verweigerung der Angabe der Personalien sowie wegen Verstößen gegen das Einwanderungsgesetz angezeigt.