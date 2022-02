Gefälschter Führerschein, Lkw weg

Es war 9 Uhr morgens, als die Staatspolizei bei einer Routinekontrolle einen Lkw in Kiens anhielt. Der in Peschiera del Garda ansässige Lkw-Fahrer wies sich mit einem vermeintlich in Portugal ausgestellten Führerschein aus. Der Führerschein machte die Beamten aber stutzig, da er nicht den internationalen Kriterien entsprach.Nach genaueren Kontrollen stellte sich aber heraus, dass der Lkw-Fahrer Brasilianer war und nicht Portugiese, wie auf dem Führerschein notiert.Der Lkw-Fahrer wurde daraufhin wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt. Der Lkw wurde für 3 Monate beschlagnahmt.

