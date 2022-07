Gefahr auf der Marmolata: Sperrgebiet erweitert

Die Hitze macht den Gletschern in den Alpen zu schaffen. Sehr deutlich sieht man das an der Marmolata: Nach dem katastrophalen Gletscherbruch mit 11 Toten wo am 3. Juli ist unlängst eine neue 200 Meter lange Spalte gesichtet worden. „Das zeigt deutlich, dass die Gletscher dahinschmelzen. In 20 bis 30 Jahren wird es bei uns keine Gletscher mehr geben, auch wenn sich das Klima nicht weiter erwärmt“, sagt der Glaziologe und Klimaforscher Georg Kaser. „Danach wird es grün werden.“