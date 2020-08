Gefahrgut-Alarm in Feldthurns: 3 Häuser evakuiert

Die Freiwilligen Feuerwehren von Feldthurns, Brixen, Klausen, Vahrn und Milland wurden gegen 11.20 Uhr alarmiert. In Feldthurns war es zu einem Gasaustritt gekommen.Ersten Informationen zufolge hatte ein Flüssigtank im Garten eines Privathauses ein Leck. Aufgrund eines defekten Sicherheitsventils traten erhebliche Mengen an Propangas aus. 3 umliegende Wohnhäuser mussten daraufhin evakuiert werden.Die Wehrleute verwirbelten das Gas mit einem wasserbetriebenen Hochleistungslüfter.Ein Techniker der für den Flüssigtank zuständigen Firma, die ihren Sitz in Vicenza hat, ist derzeit unterwegs um weitere Maßnahmen zu ergreifen.

am