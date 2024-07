Gefahrguteinsatz am Brenner: Bahnlinie in der Nacht kurzzeitig gesperrt

Die Alarmierung erfolgte gestern um 22 Uhr: Am Brenner war aus dem Wagen eines Güterzuges am Überdruckventil eine Flüssigkeit ausgetreten. Mit rund 60 Wehrleuten rückten die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung an, um die Chemikalie zu binden.Für den Einsatz musste die Bahnstrecke rund 1,5 Stunden gesperrt werden. In dieser Zeit gelang es den Wehrleuten das Ventil abzudichten und die ausgetretene Chemikalie zu binden. Gegen 0:30 Uhr konnte die Bahnlinie wieder geöffnet werden.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Pflersch, Gossensaß und Thuins.