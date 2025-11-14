Am Bahnhof Brenner ist am heutigen Freitag gegen 13.30 Uhr plötzlich Flüssigkeit aus dem Kesselwagen eines Zuges ausgetreten. Zunächst lag der Verdacht nahe, dass die ausgetretene Flüssigkeit schädlich für die Umwelt sein könnte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238409_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Pflersch, Gossensass und Thuins rückten umgehend aus. Bei einer Messung stellte sich heraus, dass es sich bei der ausgetretenen Flüssigkeit lediglich um Wasser handelte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238412_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Für kurze Zeit musste der Strom abgestellt und somit der Zugverkehr unterbrochen werden.