<BR \/>Die ausgerückte Berufsfeuerwehr Bozen fing vor Ort umgehend mit Messungen an und sperrte die Zone rund um den Recyclinghof ab. Anschließend wurden die zwei betroffenen Behälter mit den Flüssigkeiten aus dem Container geholt. Welche Flüssigkeiten es waren, ist bislang nicht geklärt, da die Behälter nicht beschriftet waren.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte banden die Flüssigkeit mit Chemikalienbinder, entleerten den Container und trennten das kontaminierte Material vom Rest.<BR \/><BR \/>Ein Mitarbeiter der SABES wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus Bozen gebracht, da er Spritzer der Flüssigkeit ins Gesicht und in den Brustbereich bekommen hatte. Die Stadtpolizei war ebenfalls vor Ort und führte die Ermittlungen.