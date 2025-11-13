Der 50-Jährige war aus einer Arbeitseinrichtung für Häftlinge in Castelfranco Emilia entkommen, wo er eine 30-jährige Strafe mit Bewährungsauflagen verbüßte.<BR \/><BR \/>Del Grande hatte 1998 in seinem Heimatort Cadrezzate (Provinz Varese) seinen Vater, seine Mutter und seinen Bruder erschossen. Das Verbrechen ging in Italien als das „Bäcker-Massaker“ in die Schlagzeilen, da die ermordete Familie in einer Bäckerei arbeitete. Nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft wurde Del Grandes Strafe später wegen verminderter Schuldfähigkeit auf 30 Jahre reduziert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237845_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237848_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Ermittlungen der Carabinieri konzentrierten sich von Beginn an auf das Gebiet um den Lago di Monate nahe Varese, wo Del Grande noch familiäre Bindungen und Immobilien besitzt. Laut den Staatsanwaltschaften von Modena und Varese nutzte der Mann während seiner Flucht sogar ein Tretboot, um sich nachts über den See zwischen Schilf und Bootsanlegern zu bewegen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237851_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Carabinieri drangen schließlich in sein ehemaliges Elternhaus in Cadrezzate ein und nahmen ihn fest. Del Grande leistete keinen Widerstand. Er wurde umgehend in ein Gefängnis überstellt, wo die Aufhebung seiner Bewährungsauflagen und die Rückkehr in den regulären Strafvollzug vorbereitet werden. Die Ermittler prüfen nun, ob er bei seiner Flucht Unterstützung von Komplizen erhalten hat. Die Behörden vermuten, dass die Flucht geplant war und Del Grande möglicherweise Hilfe bekam.<BR \/><BR \/>In einem Brief, den er kurz nach der Flucht an Medien schickte, begründete Del Grande seinen Beschluss unterzutauchen mit den Zuständen in der Arbeitseinrichtung: „Mein Schritt ist eine Reaktion auf die völlige Unzulänglichkeit dieser Einrichtungen, die angeblich der Resozialisierung dienen sollen“, schrieb er. Er kritisierte, dass dort „psychiatrisch schwer erkrankte Menschen“ untergebracht seien, Medikamente „in massiven Dosen“ verteilt würden und die Arbeitssituation der in einem Gefängnis gleiche.<BR \/><BR \/>Die Gemeinde Cadrezzate, die von der Bluttat vor 27 Jahren gezeichnet ist, reagierte erleichtert auf die Nachricht von der Festnahme Del Grandes.