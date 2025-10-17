<BR \/>Wie der griechische Rundfunk (ERTnews) unter Berufung auf Informationen der Küstenwache weiter berichtete, sind zwölf Menschen verletzt in ein Krankenhaus der Insel Chios gebracht worden. Einer von den Personen liege auf der Intensivstation. 15 weitere Migranten blieben unverletzt und wurden ins Aufnahme- und Registrierzentrum der Insel gebracht.<BR \/><BR \/>Die genauen Umstände des Vorfalls werden von den zuständigen Behörden untersucht. Die Migranten waren aus der gegenüber von Chios liegenden türkischen Küste gestartet, hieß es aus Kreisen der Küstenwache. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind seit Jahresbeginn und bis zum 12. Oktober knapp 31.400 Migranten auf den griechischen Inseln angekommen.