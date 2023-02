Geflügelgrippe: „Hühner im Stall halten und keinesfalls im Freien füttern“

„Hühner und anderes Geflügel im Stall halten und keinesfalls im Freien füttern und tränken“

Südtirol weiterhin seuchenfrei halten

Anfang Jänner gab es Geflügelgrippe-Alarm in Nordtirol, am Montag nun wurden mehrere tote Möwen in der Valle dei Laghi im Trentino gefunden. Der Verdacht wurde im Labor bestätigt: Sie sind an Geflügelgrippe verendet.„In Südtirol gibt es zwar weiterhin keine Fälle der tödlichen Geflügelerkrankung, aber wir rufen zur Vorsicht auf: Hühner und anderes Geflügel sollte im Stall gehalten werden und keinesfalls im Freien gefüttert und getränkt werden“, sagt Landesveterinärdirektor Paolo Zambotto.Er unterstreicht, dass es derzeit eine „dringende Empfehlung“ sei, es gebe keinerlei gesetzliche Verpflichtung dazu. „Aber es ist im Interesse aller, der Empfehlung Folge zu leisten, um Südtirol weiterhin seuchenfrei zu halten“, sagt Zambotto.Wer in seinem Geflügelstall eine erhöhte Sterblichkeitsrate feststellt, muss sich an den Amtstierarzt oder die Amtstierärztin (Sanitätsbetrieb) wenden, um die Ursache für das Verenden des Federviehs zu klären.Auch Spaziergänger oder Bürger sind dazu aufgerufen, sich an den Forstdienst zu wenden, wenn sie mehrere tote (Zug-)Vögel entdecken.„Aus hygienischen Gründen rate ich dazu, die Tiere nicht einzusammeln, sondern das den Experten zu überlassen. Auch wenn ich versichern möchte, dass die jetzige Variante der Geflügelgrippe grundsätzlich für den Menschen nicht gefährlich ist“, sagt der Landestierarzt.