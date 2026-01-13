Gegen den aus Tunesien stammenden Mann war ein Annäherungsverbot gegenüber seiner Ehefrau sowie die Anordnung erlassen worden, die Familienwohnung zu verlassen.<BR \/><BR \/>Diese Maßnahmen gingen auf eine Anzeige der Frau zurück. Sie hatte angegeben, über mehr als ein Jahr hinweg körperlicher und psychischer Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein. <BR \/><BR \/>Am Sonntag soll sich der Mann dennoch in der Wohnung der Frau aufgehalten haben. Diese setzte daraufhin den Notruf ab. Eine Carabinieri-Streife eilte zur Wohnung und nahm ihn fest. Er wurde in das Gefängnis von Trient gebracht.