Der erste Fall ereignete sich am Abend des 29. September. Die Polizeibeamten wurden alarmiert, nachdem in der Einsatzzentrale ein Alarm eingegangen war: Ein Mann mit elektronischer Fußfessel hatte sich dem Wohnort seiner Ex-Partnerin genähert.<BR \/><BR \/>Die Beamten rückten aus und trafen den Mann auch an – direkt gegenüber der Wohnung der Frau. Der italienische Staatsbürger wurde wegen des Verstoßes gegen das Annäherungsverbot verhaftet. <BR \/><BR \/>Zum zweiten Einsatz kam es am Abend des 30. September. Die Polizei wurde zu einem Wohnhaus gerufen, nachdem ein Bewohner eine heftige Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gemeldet hatte.<BR \/><BR \/>Vor Ort identifizierten die Beamten einen italienischen Staatsbürger, der bereits polizeilich bekannt war und gegen den ein Annäherungsverbot gegenüber seiner Ex-Partnerin bestand. Bei der Frau, mit der er in der Wohnung stritt, handelte es sich um eben diese Ex-Partnerin.<BR \/><BR \/>Auch der zweite Mann wurde verhaftet.